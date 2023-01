Giordania: presidente parlamento da domani in visita in Iraq, focus su Conferenza Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Giordania, Ahmed Safadi, si recherà a partire da domani in visita in Iraq, dove incontrerà l’omologo Mohammad al Halbousi per discutere i risultati della seconda Conferenza di Baghdad, svoltasi lo scorso 20 dicembre 2022 sul Mar Morto. Lo ha annunciato il parlamento giordano in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa “Petra”, secondo la quale la visita ha lo scopo di “rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i blocchi politici dei due Paesi”. Safadi e i presidenti dei blocchi parlamentari giordani effettuano questa visita su invito del presidente della Camera dei rappresentanti dell'Iraq. Nella dichiarazione, il parlamento giordano ha sottolineato la necessità di proteggere sicurezza e stabilità dell’Iraq, considerati “un pilastro fondamentale per la stabilità dell’intera regione”. La delegazione incontrerà inoltre i leader dei diversi blocchi politici iracheni per discutere le prospettiva di cooperazione e accelerare i lavori del comitato congiunto per facilitare gli investimenti tra i due Paesi.(Lib)