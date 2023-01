Ucraina: "Sky News", governo britannico valuta di fornire carri armati Challenger 2 a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta valutando la possibilità di fornire all'Ucraina carri armati Challenger 2 per aiutare il Paese a combattere l'invasione russa. Lo riferisce l'emittente televisiva "Sky News", citando una fonte occidentale. Le discussioni sulla consegna di circa dieci carri armati Challenger 2 dell'esercito britannico all'Ucraina sono in corso "da alcune settimane", ma nessuna decisione definitiva è stata ancora presa dal governo del premier Rishi Sunak. Se il Regno Unito approvasse tale fornitura, diventerebbe la prima nazione a rispondere alle richieste ucraine di dotare le proprie forze armate di carri armati occidentali. Questo, ha aggiunto “Sky News”, potrebbe spingere altri alleati della Nato, in particolare la Germania, a seguire l'esempio di Londra. (Rel)