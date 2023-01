Piemonte: Cirio, riaperto Pronto Soccorso di Cuorgnè come punto di Primo intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevamo preso l’impegno di riaprire il 9 gennaio il Pronto Soccorso di Cuorgnè come Punto di Primo Intervento e stamattina la struttura è tornata operativa. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio. "Uno sforzo importante, perché le difficoltà di reperire personale stanno generando problemi enormi in tutta Italia (solo nell’Asl To4 sono andati deserti più di 70 bandi). Ma noi continueremo a lavorare e a mettere in campo ogni energia per garantire a tutti i cittadini le migliori cure possibili", conclude Cirio. (Rpi)