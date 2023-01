Trasporti: Stanziale (Filt-Cgil Lazio), Atac governata come un condominio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac "è la più grande azienda pubblica del centro sud, con 12 mila dipendenti, governata come se fosse un condominio". Lo ha detto il segretario generale della Filt Cgil del Lazio, Eugenio Stanziale, nel corso della presentazione della terza indagine sulla qualità dei servizi pubblici a Roma, presentata questa mattina da Cgil e Federconsumatori, a Roma. "L'azienda – ha aggiunto Stanziale - non ha capacità industriali per sviluppare un sistema di trasporto che sia puntuale e che possa rispondere alle esigenze dei cittadini. La politica – ha affermato - non ha visione, l'azienda è governata da dirigenti che rispondono più al politico di riferimento che a un'idea di sviluppo dell'azienda in termini industriali. Il risultato è il declino di questa azienda. Atac è la più grande azienda pubblica del centro sud, con 12 mila dipendenti, governata come se fosse un condominio", ha concluso Stanziale. (Rer)