- Il bombardamento russo su Kherson, avvenuto oggi intorno alle 12:55 (11:55 ore italiane), ha provocato un morto e un ferito. E' quanto riferito dalla procura regionale di Kherson in un messaggio su Telegram. In particolare, un missile russo è esploso vicino a uno dei supermercati dove passava un civile, morto sul posto a causa di una ferita. Un'altra donna è rimasta ferita ed è stata ricoverata in ospedale. (Kiu)