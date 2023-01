Spagna: Vox condanna violenza in Brasile ma denuncia due pesi e due misure della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vox condanna la violenza contro le istituzioni democratiche, ma "tutta la violenza", a differenza della sinistra in Europa e soprattutto in Spagna. Lo ha detto il portavoce del partito sovranista spagnolo, Jorge Buxadé, nel corso di una conferenza stampa in cui gli è stato chiesto dell'assalto alle istituzioni brasiliane. Il portavoce politico di Vox ha espresso la sua condanna per le violenze avvenute ieri ma ha denunciato i "due pesi e due misure" della sinistra, che ha accusato di essere rimasta in silenzio di fronte agli atti di violenza in Cile nel 2018 o in Colombia nel 2021. L'esponente di Vox ha insistito sul fatto che in Spagna, invece, chi ha commesso un reato di sedizione e ha compiuto un "colpo di Stato" contro l'unità nazionale e le istituzioni democratiche viene "graziato". A questo proposito, Buxadé ha colto l'occasione per chiedere quali meccanismi abbia a disposizione lo Stato spagnolo dopo la riforma del codice penale se eventi simili dovessero verificarsi nel dicembre di quest'anno, quando i socialisti e i loro partner "perderanno le elezioni" nazionali. (Spm)