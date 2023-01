Regno Unito: calo del prezzo del gas fa risparmiare al governo 14,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo dei prezzi del gas dovuto a un clima insolitamente caldo potrebbe far risparmiare al governo del Regno Unito miliardi di sterline in sussidi energetici. Come riporta il quotidiano "The Times", gli analisti hanno calcolato che il dipartimento del Tesoro della Sua Maestà potrebbe risparmiare la stimata cifra di 13 miliardi di sterline (circa 14,7 miliardi di euro) che prevede di prendere in prestito per pagare un tetto energetico domestico. I prezzi all'ingrosso del gas nel Regno Unito sono scesi al di sotto dei livelli pre-guerra in Ucraina questo mese, fino alla cifra di 1,62 sterline (1,84 euro) per therm la scorsa settimana. Ciò si confronta con un picco di 6,40 sterline (7,27 euro) al culmine della crisi energetica in agosto ed è un calo di oltre il 50 per cento dall'inizio di dicembre. (Rel)