Spagna: Sanchez, chiamati a svolgere ruolo fondamentale nei prossimi mesi con presidenza Ue

- La Spagna, il "miglior Paese del mondo", è chiamata a svolgere nei prossimi mesi un "ruolo fondamentale" durante la Presidenza dell'Ue nella seconda metà dell'anno grazie alla sua crescente influenza internazionale. Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel suo discorso di apertura della settima Conferenza degli ambasciatori presso la sede del ministero Esteri a Madrid, alla quale hanno partecipato quasi 130 diplomatici e che per la prima volta dal 2008 si è tenuta in modalità presenziale. Sanchez ha ringraziato tutti gli ambasciatori per la dedizione e l'impegno con cui stanno aiutando la Spagna a "riposizionarsi sulla mappa delle influenze", e ha chiesto loro di mantenere questo sforzo quest'anno di fronte alle sfide che attendono il Paese come la presidenza europea, ma anche la guerra in Ucraina e l'emergenza climatica. Sanchez ha evidenziato i risultati ottenuti dal suo governo negli ultimi mesi, sostenendo che la Spagna deve "credere" nei propri punti di forza, tra i quali ha citato l'inflazione più bassa dell'Ue, uno dei più alti tassi di crescita in Europa e i più alti livelli di occupazione degli ultimi anni. (segue) (Spm)