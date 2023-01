Spagna: Sanchez, chiamati a svolgere ruolo fondamentale nei prossimi mesi con presidenza Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Spagna non solo non sta perdendo competitività, ma la sta guadagnando in un contesto incerto e assolutamente complesso", ha detto il capo dell'esecutivo. Per Sanchez, il governo è pronto a esercitare una "leadership costruttiva" che è "riconosciuta in tutto il mondo" come dimostra il fatto che il passaporto spagnolo è il terzo che permette di attraversare il maggior numero di frontiere. Sanchez ha colto l'occasione per elencare i "tre pilastri" che costituiscono la spina dorsale della politica estera spagnola: multilateralismo, solidarietà e femminismo. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ha denunciato il fatto che i diritti umani delle donne continuano a essere a rischio, come nel caso delle "drammatiche battute d'arresto" in Afghanistan e in Iran, che sono la prova che alcune conquiste "non sono irreversibili". (Spm)