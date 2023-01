Roma: Cgil-Federconsumatori, per 56,4 per cento residenti qualità vita insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 56,4 per cento dei romani la qualità della vita nella Capitale è insufficiente o pessima. È quanto emerge dalla terza indagine sulla qualità dei servizi pubblici a Roma, presentato questa mattina da Cgil e Federconsumatori, a Roma. Il dato è tuttavia in lieve miglioramento, lo scorso anno era il 57,3 per cento degli intervistati a dare un giudizio pessimo o insufficiente. L'analisi è stata condotta nel periodo dal 5 settembre al 5 dicembre 2022, su un campione di 1.052 cittadini, dai 15 ai 90 anni. (Rer)