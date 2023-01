Ucraina: Shmyhal incontra vicepresidente Commissione europea Timmermans, focus su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha avuto oggi un incontro con il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans. Come ha affermato lo stesso Shmyhal sul proprio canale Telegram, le parti hanno discusso la smilitarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, possibilità di importazioni dell'energia in Ucraina dall'Ue e le forniture di attrezzature per il settore energetico. Una particolare attenzione è stata prestata alle sanzioni contro la Russia. "Ci aspettiamo che il decimo pacchetto delle sanzioni introdurrà restrizioni contro l'industria nucleare russa, in particolare contro Rosatom (azienda russa attiva nel settore dell'energia nucleare)", ha scritto il primo ministro ucraino. Shmyhal ha riferito anche di aver discusso con Timmermans della ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra, che dovrebbe essere svolta sulla base dei principi della transizione verde. "L'Ucraina ha un potenziale significativo nel campo dell'energia alternativa, che aiuterà l'Europa ad abbandonare rapidamente le fonti fossili russe", ha aggiunto il premier.(Kiu)