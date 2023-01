Francia: scartata idea di giornata senza caccia, ma il governo vuole maggiore sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha scartato l'idea di vietare la caccia per un giorno, pur mantenendo la volontà di inquadrare meglio l'attività. È quanto emerge dal piano presentato dal sottosegretario all'Ecologia, Berangere Couillard, che fino a pochi giorni fa sembrava essere disposto a creare una "giornata senza caccia". Un progetto al quale si è detto favorevole il 78 per cento dei francesi secondo un recente sondaggio condotto dall'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop). Il governo vuole comunque rendere questa pratica più sicura ed eliminare gli incidenti, che secondo l'Ufficio francese della Biodiversità nella stagione 2021-2022 sono stati 90, 10 in più rispetto alla precedente. Per questo sono state previste nuove misure come ad esempio il test per misurare il tasso alcolemico dei cacciatori, la cui soglia è stata fissata a 0,5 grammi per litro di sangue. Lo stesso dato attualmente in vigore per i controlli agli automobilisti. (Frp)