Energia: A2A potrebbe puntare a alleanza con un fondo Cdp per acquisire Edison

- Nonostante recenti smentite ufficiali, tutti sono convinti che entro giugno Edf, la multinazionale francese dell'energia, metterà sul mercato la controllata italiana Edison. La decisione sembra inevitabile, visto che Edf sta completando la sua strada verso il controllo totale da parte dello Stato francese, e ha necessità di finanziare il piano di manutenzione dei 56 reattori atomici esistenti, di cui 13 bloccati secondo quanto riferisce l'emittente televisiva “BfmTv". Un piano che, comprendendo la costruzione di sei reattori Epr di nuova generazione, prevede una spesa di 52 miliardi. Una parte della copertura finanziaria potrebbe arrivare proprio dalla vendita di Edison, il cui valore dovrebbe oscillare tra i 7 e gli 8 miliardi. Un dossier ancora formalmente non aperto ma che prima o poi, dicono gli analisti, dovrebbe finire sul tavolo di alcune società potenzialmente interessate all'acquisto di Edison. In A2A, la multiutility controllata al cinquanta per cento dai comuni di Brescia e Milano, la possibilità di acquisire Edison viene presa seriamente in considerazione anche se della questione non si è ancora discusso a livello di consiglio d'amministrazione. Ne ha parlato lo stesso Ad, Renato Mazzoncini, in una recente intervista. (segue) (Rin)