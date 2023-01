Energia: A2A potrebbe puntare a alleanza con un fondo Cdp per acquisire Edison (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema è il costo dell'operazione che, in termini di esborso, solo l'Eni ha la capacità di affrontare. Per A2A, come dicono alcuni suoi alti dirigenti, l'acquisizione di Edison dovrebbe forzatamente comportare una qualche alleanza. Nel momento in cui Edf ufficializzerà la vendita di Edison, in A2A si comincerà quindi a ragionare su chi potrebbe essere il socio con cui tentare l'acquisizione. Il primo passaggio, fanno capire alcuni dirigenti della multiutility, sarà fatto per forza di cose con Cassa Depositi e Prestiti che potrebbe "mettere sul piatto" non un intervento diretto, ma piuttosto offrire la possibilità di un accordo con un fondo controllato dalla stessa Cdp. Come per esempio F2i che, proprio in queste settimane, sta lavorando ad una holding delle partecipazioni nel settore dell'energia. E' una strada che in A2A considerano percorribile a fronte di un'operazione finanziaria, l'acquisizione di Edison, considerata d'importanza strategica per l'azienda e per il Paese, ma certamente molto costosa. (Rin)