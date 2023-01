Lombardia 2023: Majorino, c'è già spostamento su di me di elettori del Terzo Polo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho l'impressione che ci sia già uno spostamento degli elettori del Terzo Polo verso di me. Elettori che per la Lombardia faranno una scelta diversa da quella che hanno fatto pochi mesi fa quando in Lombardia il Terzo Polo è andato molto bene". Lo ha detto il candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, a margine della presentazione oggi della lista del Pd per le regionali. Gli elettori del Terzo Polo "in questo caso voteranno per me - ha sottolineato Majorino - per battere Fontana. Anche perché non credo vogliano trovarsi di nuovo Fontana e Gallera. Per questo sceglieranno me". (Rem)