Roma: Cgil-Federconsumatori, voto medio a servizi pubblici 5, dato in miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percezione dei cittadini romani sulla qualità dei servizi erogati nella Capitale nel complesso è molto bassa o insufficiente: il voto medio che i romani danno all’insieme dei servizi è 5,02, ma il dato è in leggero miglioramento rispetto allo scorso anno che, invece, aveva fatto registrare un 4,9. È quanto emerge dalla terza indagine sulla qualità dei servizi pubblici a Roma, presentato questa mattina da Cgil e Federconsumatori, a Roma. Questo leggero miglioramento – prosegue il rapporto - è in linea con la valutazione della qualità di alcuni servizi (per esempio la raccolta dei rifiuti, migliora di soli due punti percentuali). Questo a maggior ragione in considerazione del fatto che molti servizi sono valutati in miglioramento, eccezion fatta per il trasporto su bus e su treno e per l’illuminazione pubblica, che per la prima volta fa registrare un peggioramento di 8 punti percentuali rispetto alla valutazione dello scorso anno. Il trasporto si conferma comunque come uno dei più sentiti problemi della città. (Rer)