Roma: Cgil-Federconsumatori, decoro città pessimo per 81,5 per cento ma in miglioramento

- La qualità del decoro urbano, a Roma, è giudicata insufficiente o pessima dall’81,5 per cento dei romani: il dato non si scosta di molto dal giudizio negativo espresso dal 82,7 per cento dei cittadini l’anno scorso, ma è in miglioramento. È quanto emerge dalla terza indagine sulla qualità dei servizi pubblici a Roma, presentato questa mattina da Cgil e Federconsumatori, a Roma. L’analisi è stata condotta nel periodo dal 5 settembre al 5 dicembre 2022, su un campione di 1.052 cittadini, dai 15 ai 90 anni. (Rer)