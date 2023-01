Nepal-Cina: nuovo ambasciatore Chen Song arrivato a Katmandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore della Cina in Nepal, Chen Song, è arrivato ieri a Katmandu. All’aeroporto Tribhuvan, parlando coi giornalisti, si è dichiarato consapevole dell’importanza della sua missione e disponibile a collaborare strettamente coi nepalesi per il bene dei due Paesi e dei loro popoli. Chen ha assicurato che la Cina sostiene fermamente il Nepal nella salvaguardia della sua sovranità e dignità nazionale e nella ricerca di un percorso di sviluppo adatto alle caratteristiche nazionali e di politiche interne ed estere indipendenti. L’insediamento del diplomatico era previsto per il 27 dicembre, ma è stato rimandato perché lui e la moglie hanno contratto il Covid-19. Chen prende il posto dell’ambasciatrice Hou Yanqi, che ha retto l’ambasciata negli ultimi quattro anni. (segue) (Inn)