Nepal-Cina: nuovo ambasciatore Chen Song arrivato a Katmandu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni con la Cina sono centrali per il Nepal, così come quelle con l’India. Le due potenze si contendono l’influenza sul piccolo vicino, duramente colpito dalla crisi pandemica. Il rapporto tra Katmandu e Pechino è cresciuto negli ultimi anni, anche con l’adesione alla Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), sebbene molti dei progetti concordati siano rimasti sulla carta. Quello, di lunga data, con Nuova Delhi, ha registrato due picchi negativi negli ultimi anni: nel 2015 a causa della chiusura della frontiera indiana seguita ai disordini in Nepal contro la riforma costituzionale, e nel 2020 per la riapertura da parte dell’allora primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli di un’annosa disputa territoriale. L’anno scorso, tuttavia, con Sher Bahadur Deuba premier, è stata avviata la cooperazione nel settore energetico, con l’obiettivo di farne una pietra angolare del partenariato. Il governo nepalese è attualmente guidato da Pushpa Kamal Dahal, presidente del Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc), che deve ancora ottenere la fiducia del parlamento. (Inn)