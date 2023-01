© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "L'ho ringraziato per l'importante pacchetto per la difesa, incluse diverse dozzine di veicoli Marder e il sistema Patriot. Abbiamo discusso l'ulteriore cooperazione per rafforzare l'esercito ucraino", ha scritto Zelensky su Twitter. (Kiu)