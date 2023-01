Speciale difesa: Iran, Usa, sanzioni contro fornitori droni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno emesso nuove sanzioni contro i fornitori di droni iraniani che secondo Washington sarebbero stati usati per prendere di mira le infrastrutture civili in Ucraina durante il conflitto con la Russia. In una nota, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver imposto sanzioni a sei dirigenti e membri del consiglio delle Industrie per l'aviazione Qods. La società, già soggetta a sanzioni statunitensi dal 2013, è definita dal Tesoro Usa come un importante produttore di difesa iraniano responsabile della progettazione e produzione di droni. "Continueremo a utilizzare ogni strumento a nostra disposizione per negare a Putin le armi che sta usando per condurre la sua guerra barbara e non provocata contro l'Ucraina", ha affermato nella dichiarazione il segretario al Tesoro Janet Yellen. (Res)