Speciale difesa: Ucraina, Zelensky, veicoli Bradley forniti da Usa sono ciò di cui abbiamo bisogno

- I veicoli Bradley che verranno forniti dagli Stati Uniti sono esattamente ciò di cui l'Ucraina ha bisogno. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando il nuovo pacchetto di aiuti militari stanziato dagli Usa. "Per la prima volta riceveremo veicoli corazzati Bradley: questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno", ha detto Zelensky, ringraziando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Congresso degli Stati Uniti. Secondo il capo dello Stato ucraino, l'annuncio formale della Casa Bianca ha dimostrato che la sua visita a Washington il mese scorso ha prodotto risultati concreti. "Quindi, a partire da ora, ci sono più sistemi di difesa aerea, più veicoli corazzati, carri armati occidentali - per la prima volta - più cannoni e proiettili... e tutto questo significa più protezione per gli ucraini e tutti gli europei contro ogni tipo di terrore russo", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)