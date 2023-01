Speciale difesa: Ucraina, Rauti (Fd'I), posizione governo chiara, rispettiamo impegni internazionali assunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai usare la religione per scopi politici. La tregua del Natale ortodosso è una provocazione. Con le violazioni e i bombardamenti, la Russia non ha riconosciuto al popolo ucraino il diritto di festeggiare il Natale della Chiesa cattolica e di chi segue il calendario gregoriano". Sono le parole del sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, intervenuta a Radio1 Rai. "Il governo Meloni ha sempre confermato totale sostegno al popolo ucraino aggredito, occupato e violato nel suo diritto alla sovranità nazionale. Continua l'impegno dell'Italia nella cornice dell'Alleanza e dell'Unione europea. È una posizione chiarissima ribadita in tutte le occasioni", ha sottolineato il sottosegretario. "Tutti vogliamo la pace. Fratelli d'Italia ritiene che difendere l'Ucraina significhi anche garantire la stabilità e la libertà del Continente europeo. Chiediamo una pace che non sia la tregua incondizionata di chi è stato aggredito ma una pace giusta", ha aggiunto. Per Rauti, "le spese militari sono necessarie perché la libertà ha un prezzo. Ed abbiamo impegni internazionali assunti e dobbiamo rispettarli perché facciamo parte dell'Alleanza atlantica e siamo nell'Unione europea". Con la prima manovra finanziaria "il governo Meloni ha dedicato due terzi delle risorse a famiglie e imprese soltanto per fronteggiare il rincaro dell'energia, uno dei riflessi più costosi della guerra provocata dalla Russia contro l'Ucraina", ha concluso Rauti. (Rin)