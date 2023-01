Benin: al via lo spoglio dei voti per le legislative, risultati attesi prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Benin è iniziato lo spoglio dei voti espressi alle elezioni legislative di ieri, svolte secondo gli osservatori in un clima calmo ma con una bassa affluenza. Secondo la Piattaforma elettorale della società civile (Peosc), che ha mobilitato più di 700 osservatori su tutto il territorio nazionale, il voto ha registrato una debola affluenza alle urne, in leggero aumento nel pomeriggio. I risultati dello spoglio sono attesi la prossima settimana. In base al sistema proporzionale in vigore nel Paese, i partiti che otterranno più del 10 per cento dei voti si divideranno i 109 seggi del parlamento, 24 dei quali andranno a donne, come disposto nella nuova legge elettorale. (segue) (Res)