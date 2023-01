Germania: ministero Difesa, consegneremo corazzati Marder a Ucraina puntualmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania consegnerà “puntualmente” all'Ucraina i 40 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder che si è impegnata a fornire al Paese aggredito dalla Russia. È quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, non è ancora chiara la provenienza dei veicoli. Al riguardo, il governo federale è in contatto con l'industria della difesa e con altri Paesi. L'intenzione è ridurre al minimo gli esemplari provenienti dai depositi delle Forze armate tedesche. (Bundeswehr). (Geb)