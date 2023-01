Roma: Cgil-Federconsumatori, su servizi online un cittadino su due poco soddisfatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i servizi online comunali, il giudizio dei romani si mantiene tiepido, sono percepiti in modo negativo da poco più della metà dei cittadini intervistati, con una percentuale alta di persone che non si esprimono (13,4 per cento). È quanto emerge dalla terza indagine sulla qualità dei servizi pubblici a Roma, presentato questa mattina da Cgil e Federconsumatori, a Roma. L’analisi è stata condotta nel periodo dal 5 settembre al 5 dicembre 2022, su un campione di 1.052 cittadini, dai 15 ai 90 anni. (Rer)