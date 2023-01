Vaticano: Papa, la pace esige la libertà religiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pace esige anche che sia riconosciuta universalmente la libertà religiosa". A dirlo Papa Francesco durante l'Udienza con il Corpo diplomatico presso la Santa Sede. "È preoccupanteche ci siano persone che vengono perseguitate solo perché professano pubblicamente la loro fede e sono molti i Paesi in cui la libertà religiosa è limitata. Circa un terzo della popolazione mondiale vive in questa condizione". Poi Francesco ha sottolineato: "Insieme alla mancanza di libertà religiosa, vi è anche la persecuzione per motivi religiosi. Non posso non menzionare, come alcune statistiche dimostrano, che un cristiano ogni sette viene perseguitato" e ancora " è bene non dimenticare che la violenza e le discriminazioni contro i cristiani aumentano anche in Paesi dove questi non sono una minoranza. La libertà religiosa è messa in pericolo anche laddove i credenti vedono ridotta la possibilità di esprimere le proprie convinzioni nell'ambito della vita sociale, in nome di un malinteso concetto di inclusione". (Civ)