Nigeria: uomini armati rapiscono 32 persone da una stazione

- Uomini armati di fucili Ak-47 hanno rapito almeno 32 persone da una stazione ferroviaria nello stato di Edo, nel sud della Nigeria. Lo ha riferito l'ufficio del governatore dello Stato, precisando che le vittime erano principalmente persone in attesa di salire a bordo di un treno diretto da Igueben a Warri, nel vicino Stato del Delta. Gli aggressori hanno sparato dei colpi in aria prima di catturare gli ostaggi e portarli in una foresta poco lontano. In una dichiarazione, il portavoce del governo locale Chris Osa Nehikhare ha annunciato la chiusura della stazione ferroviaria e l'avvio di ricerche degli ostaggi, alcunoi dei quali secondo testimoni oculari avrebbero riportato ferite da arma da fuoco. Una donna con un bambino è riuscita a sfuggire agli aggressori, trovando rifugio in una comunità vicina. L'attacco cade mentre la Nigeria si prepara a tenere le elezioni generali, in agenda il mese prossimo, in un contesto di irrisolta insicurezza. (Res)