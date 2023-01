Vaticano: Papa, sul tema migrazione non si può procedere in ordine sparso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La migrazione è una questione per la quale 'procedere in ordine sparso' non è ammissibile". E' il monito di Papa Francesco parlando ai rappresentati diplomatici accreditati verso la Santa Sede. "Per comprenderlo basta guardare al Mediterraneo, divenuto un grande cimitero – ha detto Bergoglio - Quelle vite spezzate sono l'emblema del naufragio della nostra civiltà, come ho avuto modo di richiamare nel corso del mio viaggio a Malta nella primavera scorsa. In Europa, è urgente rafforzare la cornice normativa, attraverso l'approvazione del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, perché si possano implementare adeguate politiche per accogliere, accompagnare, promuovere e integrare i migranti". Quindi Francesco ha aggiunto: "Nello stesso tempo, la solidarietà esige che le doverose operazioni di assistenza e cura dei naufraghi non gravino interamente sulle popolazioni dei principali punti d'approdo". (Civ)