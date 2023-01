Lombardia 2023: Fontana, il sostegno di Alternativa Popolare è un'ulteriore tessera del nostro mosaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il sostegno di Alternativa popolare sia un'ulteriore tessera all'interno del mosaico che stiamo costruendo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa organizzata da Alternativa Popolare per annunciare le ragioni del proprio sostegno alla lista civica "Lombardia Ideale per il Presidente Fontana" in vista delle prossime elezioni regionali. Il presidente lombardo ha concluso ribadendo che il sostegno di Ap è importante soprattutto per "il significato politico e di valori che questo partito ci può portare. Anche il richiamo al Partito popolare europeo è qualcosa di assolutamente importante". (Rem)