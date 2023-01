Fvg: Pd e M5s, allargare dialogo ad altri in vista elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle sono pronti ad aprire il dialogo ad altre forze politiche in vista delle prossime elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. È quanto emerso al termine del confronto sui temi programmatici tra i due partiti, che si è svolto nella serata di ieri quando sono stati discussi anche i 10 punti proposti dal Movimento. "Verificato che al momento non sono emersi motivi ostativi a proseguire il confronto - dichiarano in una nota congiunta il segretario regionale del Pd Fvg Renzo Liva e il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Fvg Luca Sut - entrambe le forze politiche si renderanno parte attiva per allargare il dialogo alle altre forze civiche e progressiste, preso atto che il Terzo Polo non risulta interlocutore". (Frt)