Israele: ministro Sicurezza pubblica Ben Gvir, le forze di polizia saranno ancora più forti

- Le forze di polizia in Israele “oggi sono forti, ma devono essere più forti”. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, durante una visita presso il quartier generale della polizia a Gerusalemme, dove ha incontrato il comandante Kobi Shabtai e il suo vice, David Bitan. “Sì, ci saranno sfide e cose da fare, ma oggi sono venuto per ringraziare voi, i vostri collaboratori e le vostre famiglie. Alla fine della giornata, siete voi a pagare il prezzo per la nostra sicurezza. Con l'aiuto di Dio, sarà per la vittoria di Israele", ha detto Ben Gvir. Nel quadro dell’accordo di governo con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, il politico ultranazionalista Ben Gvir ha ottenuto poteri senza precedenti sull’operato della polizia. Proprio il vice comandante della polizia Bitai nelle settimane scorse ha criticato pubblicamente le posizioni del ministro, ritenendole responsabili di una potenziale erosione della fiducia da parte della popolazione. (segue) (Res)