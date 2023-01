Israele: ministro Sicurezza pubblica Ben Gvir, le forze di polizia saranno ancora più forti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica, 8 gennaio, Ben Gvir ha ordinato alla polizia di togliere le bandiere palestinesi da qualsiasi luogo pubblico. In una dichiarazione del suo ufficio stampa, il leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit ha spiegato di aver ordinato al capo della polizia Shabtai di attuare la nuova politica, una misura simbolica che potrebbe aumentare l'attrito tra la polizia e gli arabi israeliani che si identificano con la lotta nazionale palestinese. Sempre ieri, il ministro ha criticato gli agenti di polizia per non aver impedito le celebrazioni pubbliche successive al rilascio del detenuto palestinese Karim Younis, liberato la scorsa settimana dopo aver scontato 40 anni per aver ucciso un militare israeliano. L’ordinamento israeliano prevede che la polizia possa evitare l’esposizione delle bandiere nel caso possa “disturbare la pace”, ma finora i vertici delle forze di sicurezza avevano avuto l’ultima parola sulla questione. Lasciare la questione alla discrezione dei comandanti della polizia distrettuale ha creato disparità nel modo in cui il divieto è stato applicato in varie aree finora. Ad esempio, la polizia in genere vieta l'esposizione di bandiere palestinesi durante le proteste a Gerusalemme, ma consente che la bandiera venga sventolata a Tel Aviv, come è avvenuto sabato sera, 7 gennaio, durante una protesta nella capitale contro il governo. (Res)