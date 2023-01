Calcio: Francia, presidente Federazione si scusa per frasi su Zidane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione francese di calcio (Fff) Noel Le Graet, ha presentato le sue scuse dopo la polemica sollevata in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate su Zinedine Zidane. "Ci tengo a presentare le mie scuse per queste dichiarazioni che non riflettono assolutamente il mio pensiero, né la mia considerazione per il giocatore che era e l'allenatore che è diventato", si legge in un'affermazione di Le Graet riportata dai media francesi. "A Zidane non risponderei nemmeno al telefono", aveva detto ieri Le Graet intervenendo ai microfoni dell'emittente radiotelevisiva "Rmc". La dichiarazione ha sollevato una forte polemica. Il calciatore Kylian Mbappè, la ministra dello Sporto Amelie Oudea-Castera e altri volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport hanno criticato Le Graet per questa uscita. (Frp)