Governo: Malan (Fd'I), sinistra taccia su nomine, hanno superato il limite

- "Alla luce di quanto pubblica oggi il quotidiano la 'Verità', sulle decine di nomine effettuate dal governo Draghi fuori tempo massimo, dopo le dimissioni e addirittura dopo le elezioni del 25 settembre, la sinistra dovrebbe avere la decenza di tacere sul presunto spoil system del governo Meloni". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, che aggiunge: "Questa sinistra non riesce a liberarsi dalla mentalità per la quale a loro tutto è concesso, in quanto portatori di una ideologia salvifica (che oggi non si sa più neppure quale sia) e quando gli avversari fanno la metà di ciò che hanno fatto loro è scandalo e 'democrazia in pericolo'. Il tempo in cui gli italiani accettavano questo atteggiamento è finito. Non perché lo diciamo noi, ma perché l'hanno detto chiaramente gli elettori", conclude Malan.(Rin)