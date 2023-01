Lombardia 2023: Fontana, dei consiglieri della Lega in Comitato Nord è già stato detto tutto, anche troppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra siano già state dette tutte le cose su questo fatto. Anzi, ne sono già state dette troppe". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa a Milano in merito ai consiglieri regionali che, dopo aver abbandonato la Lega di Salvini, si sono avvicinati al Comitato Nord di Umberto Bossi. "Non ho niente da aggiungere - ha concluso Fontana - guardiamo avanti e lavoriamo in vista degli ultimi giorni prima delle elezioni per portare avanti le tante iniziative previste nel prossimo futuro". (Rem)