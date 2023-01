Ue: Eurostat, tasso di disoccupazione in leggero calo in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato in Italia è stato del 7,8 per cento a novembre 2022, in leggero calo rispetto al 7,9 per cento di ottobre e in forte diminuzione rispetto al 9 per cento del novembre 2021. Lo si apprende dai dati Eurostat, secondo cui erano cica 1,95 milioni gli italiani disoccupati nel mese di novembre. Il numero totale dei disoccupati è diminuito di 16 mila unità rispetto al mese di ottobre 2022 e di quasi 300 mila rispetto al novembre del 2021. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, a novembre erano circa 345 mila i giovani sotto i 25 anni disoccupati in Italia, con un tasso di disoccupazione al 23 per cento, in diminuzione rispetto al 23,6 per cento del mese di ottobre e al 27,7 per cento di novembre 2021. Per quanto riguarda i dati divisi per sesso, a novembre il tasso di disoccupazione femminile registrato è stato del 9,1 per cento, in diminuzione se paragonato al 9,2 per cento di ottobre e al 10,1 per cento di novembre 2021. Il tasso di disoccupazione maschile è stato invece del 6,9 per cento, stabile rispetto al mese precedente e in calo rispetto all'8,2 per cento di novembre 2021. (Beb)