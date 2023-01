Finanza: Generali investments, troppo presto per scommettere sul rimbalzo dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sorprendente resilienza sotto il profilo macro, il contenuto posizionamento degli investitori e le riaperture cinesi combinate con il sostegno di policy stanno fortemente sostenendo i mercati. Inoltre, il raggiungimento del picco ciclico dell'inflazione Usa e il rallentamento della crescita nei prossimi mesi dovrebbero portare il tasso Fed a toccare il massimo entro la primavera, causando un'ulteriore normalizzazione della volatilità delle obbligazioni sovrane. E' quanto emerge da un'analisi di Generali Investments. Tuttavia, nel più breve termine, vediamo un'inflazione di base persistente, banche centrali ancora aggressive e la crescita del Pil in deterioramento. Inoltre, le valutazioni azionarie risultano elevate rispetto al livello dei tassi reali e degli spread credito. Gli utili in calo e la redditività per gli azionisti (Roe) dovrebbero raggiungere il minimo ciclico al più tardi nel terzo trimestre, mentre nel frattempo continuerà l'inasprimento della politica monetaria, Qt incluso. (segue) (Rin)