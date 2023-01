Finanza: Generali investments, troppo presto per scommettere sul rimbalzo dell'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, non riteniamo opportuno un posizionamento che anticipi troppo la possibile svolta della politica monetaria, poiché le azioni potrebbero offrire un punto di ingresso più conveniente nel prossimo futuro. Tuttavia, nell'arco di 12 mesi, con gli utili tornati finalmente in espansione e la politica monetaria divenuta meno aggressiva, prevediamo rendimenti totali positivi compresi tra il 3 e il 6 per cento. Per ora, si legge nell'analisi di Generali Investments, rimaniamo leggermente sottopesati sulle azioni. A livello di singoli paesi, sovrappesiamo Regno Unito, Cina e Giappone e preferiamo leggermente l'Europa rispetto agli Stati Uniti. Guardando invece ai settori, manteniamo una posizione di overweight nel settore bancario, beni strumentali, finanziari, alimentari, health care equipment, trasporti e software, di underweight invece verso media, commercial e professional services, retail e telecomunicazioni. (Rin)