Serbia: Belgrado al 58mo posto in classifica su forza militare 

- La Serbia è 58ma su 145 Paesi in termini di forza militare ma è prima nella regione balcanica secondo la classifica stilata dal sito statunitense "Global Firepower". Nel rapporto del 2022 Belgrado era al 61mo posto. Per redigere la classifica vengono utilizzati più di 60 fattori individuali, come il numero di unità militari, le risorse finanziarie, le capacità logistiche e la geografia. La Serbia ha un punteggio di 0,9571 (un punteggio di 0,0000 è considerato la perfezione), secondo quanto ha riferito il sito. (Seb)