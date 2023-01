Ue: Gualtieri ricorda Sassoli, tutta sua passione per ideali europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- David Sassoli “ha messo tutta la sua passione per la cosa pubblica e gli ideali europei”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando nel corso dell’evento organizzato a Roma in occasione dell’uscita del libro di David Sassoli “La saggezza e l’audacia”. Un volume che per il sindaco “consente di ricordare David a quasi un anno dalla scomparsa, apprezzando appieno la portata del suo contributo”. Contributo - ha chiarito io sindaco - davvero “straordinario” e ispirato “dai valori in cui credeva, all’Europa e alla buona politica”. Davanti a problemi “così impegnativi” come quelli che l’Europa si trova ad affrontare “sentiamo particolarmente la mancanza di David, della sua competenza e del suo coraggio”, ha chiosato il sindaco prima di concludere: “Il suo impegno ha dato un contributo straordinario per cambiare in meglio l’Europa e l’Italia”. (Rin)