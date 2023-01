Vaticano: Papa, preoccupa l'affievolirsi della democrazia in molte parti del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desta preoccupazione l'affievolirsi, in molte parti del mondo, della democrazia". E' la preoccupazione di Papa Francesco espressa durante l'incontro con il Corpo diplomatico presso la Santa Sede. "In molte aree, un segno di affievolimento della democrazia è dato dalle crescenti polarizzazioni politiche e sociali, che non aiutano a risolvere i problemi urgenti dei cittadini ha sottolineato Bergoglio - penso alle varie crisi politiche in diversi Paesi del continente americano, con il loro carico di tensioni e forme di violenza che acuiscono i conflitti sociali. Penso specialmente - ha aggiunto - a quanto accaduto recentemente in Perù e in queste ultime ore in Brasile, e alla preoccupante situazione ad Haiti, dove si stanno finalmente compiendo alcuni passi per affrontare la crisi politica in atto da tempo". (Civ)