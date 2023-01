Sardegna: decreto Tar, mensa scolastica sospesa nelle scuole di Quartu Sant'Elena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un decreto urgente del Presidente del TAR Sardegna di sabato 7 gennaio il servizio mensa nelle scuole di Quartu Sant'Elena rimarrà sospeso nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 gennaio. Il provvedimento di sospensione è stato assunto a seguito di un’istanza, pervenuta la sera del 5 gennaio, di un’azienda concorrente esclusa dalla gara d’appalto aggiudicata nei mesi scorsi a Compass Group Italia SpA e Catering Più Srl. "Per quanto rammaricata per l’accaduto, l’Amministrazione è assolutamente certa del proprio buon operato, e, rappresentata dall’avvocato Mauro Tronci - si legge in una nota del Comune - è fiduciosa che il prossimo martedì 10 gennaio potrà rappresentare innanzi al Presidente del TAR tutte le sue valide ragioni per l’avvio del nuovo e tanto atteso servizio mensa". (segue) (Rsc)