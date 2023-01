Olocausto: Cicculli (Sce), inaugurate pietre d'inciampo vicolo Costaguti, Roma non dimentica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di questa mattina all'inaugurazione delle pietre d'inciampo in vicolo Costaguti ci offre l'occasione per una riflessione su memoria e violenza. Memoria e violenza hanno un legame radicato e ne discende la storia di ciò che siamo e il senso dato alle dinamiche del potere e alla narrazione che ne facciamo. Lo dichiara in una nota la presidente della Commissione capitolina Pari opportunità Michela Cicculli. "La vittima di stupro a volte tace pur sentendo ancora la forza e l'odore della sopraffazione, - aggiunge - chi subisce violenza cancella per quel frangente il vissuto di forza e libertà e sente la vergogna insistere per sempre. A pagarne le conseguenze rimane chi non può fuggire da un corpo violato e offeso, chi si assume la responsabilità della cura propria e altrui e spesso anche la lotta affinché non accada più. Memoria e violenza stanno in una convivenza faticosa, dove in mezzo c'è il trauma, la sconfitta, la vittoria, la singolarità e la collettività. Solo il racconto della violenza e del ricordo che ne conserviamo, così come l'espressione del trauma, sono i momenti di verità e ripresa del sé libero e autodeterminato". (segue) (Com)