Olocausto: Cicculli (Sce), inaugurate pietre d'inciampo vicolo Costaguti, Roma non dimentica (2)

- "Memoria e violenza, dunque, - prosegue ancora - hanno a che fare col patriarcato non solo come agente dell'una per forza dell'altra, ma come paradigma di alleanze tra soggettività maschiliste per un patto pacificatore di certa memoria, attraverso una storia piatta, neutrale che abbiamo imparato a definire equidistante. Quando saluti romani si alzano fra decine di camerati che al grido di presente vengono ripresi da più parti, dimostrano che quel passato riaffiora come violenza sessista e patriarcale, come potere che prevarica, discrimina ed esclude. A pagare la ferita di quelle grida e di quei gesti, proprio lì a pochi passi dalle pietre d'inciampo e dalle memorie della Resistenza che presto ricorderemo, rimane una città che non dimentica sé stessa della battaglia antifascista e partigiana, agli altri non rimanga che la vergogna. Grazie all'associazione Arte in memoria per ricordarci sempre da dove veniamo. Ora e sempre Resistenza", conclude. (Com)