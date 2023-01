Russia: Cremlino, continuiamo la lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continua a lottare contro la corruzione nonostante l’intenzione del presidente Vladimir Putin di uscire dalla Convenzione sulla responsabilità penale per la corruzione. Lo ha detto nel corso di un briefing con i giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il disegno di legge introdotto da Putin, secondo Peskov, "non limita il nostro potenziale legislativo per combattere la corruzione". Parlando dell'interazione internazionale in questo ambito, il portavoce ha affermato che, al momento, la cooperazione continua con i Paesi amici, e per quanto riguarda "la precedente cooperazione con i Paesi ostili, è già da tempo che essa non c'è”. "Questo problema non è stato risolto in nessun altro Paese del mondo, ma in Russia si tratta di un'attività pluriennale coerente, questo lavoro continuerà", ha concluso il portavoce. (Rum)