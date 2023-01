Russia-Francia: Cremlino, contatti tra Putin e Macron per ora in pausa, ma erano "utili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contatti tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo francese Emmanuel Macron sono attualmente in pausa, ma sono stati "utili". E' quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Per quanto riguarda i rapporti tra Putin e Macron, sapete che sono in contatto. Ora c'è una pausa nel dialogo, ma nella fase precedente il contatto è stato molto utile e molto costruttivo, nonostante tutti i disaccordi esistenti, compresi quelli profondi", ha detto Peskov in un briefing con i giornalisti. (Rum)