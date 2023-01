Roma: Cacciatore (Ev), presentato esposto su lago ex Snia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lago Ex Snia, a Roma, "combatte, la sua comunità resiste: mi affianco ancora a questa storica battaglia, depositando un esposto alla Procura della Repubblica". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Marco Cacciatore. "Davvero senza ritegno il comportamento di chi in Regione ha prima garantito e poi voltato le spalle al forum delle Energie, che da anni contrasta l'insediamento insostenibile sul Lago ex Snia - spiega Cacciatore -. Un lago emerso dagli scavi per un progetto di nuova costruzione di un centro commerciale, che ha portato in superficie una falda acquifera. Anni di battaglie, poi la promessa elettorale dell'allora presidente Zingaretti (all'epoca in lizza per la candidatura a sindaco di Roma, nel 2021) di ampliamento del già esistente monumento naturale, istituito sul perimetro del Lago. Poi il dietrofront - prosegue -, dopo le elezioni politiche e dopo mesi di procedura seguita dalla direzione ambiente, da sempre apertamente contraria, che ha accolto in ritardo osservazioni del soggetto economico interessato e che in chiusura di legislatura, quando si era con le ore contate, ha visto bene di chiedere un ultimo parere Ispra. Un parere che, per la terza volta, dà torto su tutta la linea a chi dalla Regione non ha favorito l'ampliamento. Intanto - sottolinea - il soggetto economico per due volte, nel 2021 e all'indomani della fine della procedura, ha cercato di negare l'esistenza degli elementi naturalistici e di biodiversità, necessari all'ampliamento, nel modo più semplice: disboscando". (segue) (Com)