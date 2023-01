Roma: Cacciatore (Ev), presentato esposto su lago ex Snia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima volta senza alcun titolo - aggiunge Cacciatore -, come ho segnalato alla polizia locale del Municipio Roma V senza esito. La seconda volta invece, è intervenuto un permesso di costruire del Comune di Roma: affisso sul sito successivamente ai lavori di disboscamento. Noto che le segnalazioni di inizio di quelle attività sono cominciate prima della data di inizio lavori riportata sul cartello, così come che il permesso è rilasciato per attività conservative, anche se i progetti storicamente riguardano la demolizione e ricostruzione. Per queste storture e altre forzature - conclude -, che sempre nel quadro della pubblica amministrazione possono significare altre forme di privilegio immotivato e dar luogo a profitti prevaricanti, che come sempre sono alla base di ogni insostenibilità, ho deciso di depositare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. Un ultimo atto, di extrema ratio, che insieme ad altre vertenze e in dirittura d'arrivo della legislatura, ho deciso di porre all'attenzione di livelli istituzionali". (Com)