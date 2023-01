Usa-Honduras: da oggi a Tegucigalpa la seconda edizione del dialogo strategico, focus sui diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per la sicurezza civile, la democrazia e i diritti umani Uzra Zeya guida una delegazione interagenzia di alto livello in Honduras dal oggi al 12 gennaio per prendere parte ai dialoghi strategici e sui diritti umani tra Stati Uniti e Honduras, e costruire l'agenda bilaterale condivisa dei Paesi per sostenere un Honduras prospero, sicuro, fiorente e democratico. Lo scrive in una nota il dipartimento di Stato, precisando che il dialogo strategico riguarderà temi come la governance, la lotta alla corruzione, la ricerca di una prosperità economica, lo sviluppo, oltre che su questioni di sicurezza e su come garantire una migrazione "sicura, ordinata e umana". Il dialogo sui diritti umani si concentrerà sulla protezione dei difensori dei diritti umani, sulla violenza di genere e sui diritti del lavoro. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il presidente dell'Honduras Xiomara Castro hanno annunciato congiuntamente il lancio del dialogo strategico Usa-Honduras nel gennaio 2022. La prima sessione del dialogo si è svolta a Washington lo scorso aprile. (segue) (Was)